Может, пора уже отложить зимнее одеяло? Чего ждать от погоды в Беларуси в ближайшие дни

Новости Беларуси. До конца недели в Беларуси сохранится прохладная погода, но в последние дни мая ожидается потепление.

Как сообщает Белгидромет, 22 мая будет облачно с прояснениями. На большей части республики прогнозируются кратковременные дожди, в тёмное время суток возможен мокрый снег. Только в Брестской и Гродненской областях день пройдёт без существенных осадков.

Ночью ветер северо-западный, днём – северный 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +1... +4°C, днём потеплеет до +9… +12°C, в Брестской области – до +13°C.

23 мая ночью и утром по юго-востоку республики ожидаются дожди, возможен мокрый снег. В тёмное время суток на большей части территории страны воздух охладится до +1... +5°C, также прогнозируются заморозки – 0... -3°C. Днём столбик термометра поднимется от +11°C по востоку Беларуси до +19°C по западу.

24 мая ночью по западной половине, днём почти по всей республике пройдут кратковременные дожди. В тёмное время суток воздух остынет до +2... +9°C, днём – нагреется до +11... +18°C.

25 мая ночью в отдельных районах, днём на больше части территории страны ожидаются кратковременные осадки. Днём местами возможны грозы. В тёмное время суток похолодает до +3... +9°C, днём потеплеет до +12... +19°C.

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