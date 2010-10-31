Может ли появиться новая парковка в минском дворе по просьбам жителей?

На вопросы ведущей отвечает Галина Гилевич, заместитель генерального директора Государственного производственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство».

Как решается вопрос с парковками в Минске?

Галина Гилевич:

Что касается дворовых территорий, то в период капитального ремонта устройство парковок входит в программу комплексного благоустройства. Расширяются дворовые проезды, устраиваются дополнительные места для парковки транспорта.

При текущем содержании дворовых территорий районы определяют территорию, где можно устроить дополнительные парковочные места. Даже если там не ведется благоустройство, такие дополнительные места могут появиться. К тому же, сами жители могут высказаться о необходимости дополнительных парковочных мест в своем дворе, например, таким образом: «Мы между собой договорились, никто не возражает, есть место, мы хотим, чтобы там появилась парковка».

Галина Гилевич, заместитель гендиректора ГПО «Минское городское жилищное хозяйство», ответила на наиболее актуальные вопросы, связанные с капитальным ремонтом, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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