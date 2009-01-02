Мотольские кожухи вновь обретают былую славу

Раньше, для того, чтобы купить тулупы, сшитые местными мастерами сюда приезжали не только из всего бывшего Союза, но и из-за границы.

С развалом СССР спрос упал, но сельчане секреты мастерства не утратили. И сейчас поистине народный промысел переживает второе рождение.

В местном музее история мотольского полушубка от а до я. Один из них, например, сыграл особую роль. Во время Великой Отечественной войны в Германии, благодаря белому тулупу, в колоне среди заключенных сын нашел мать. У каждой семьи в Мотоле есть, что рассказать о тулупах.

В Советские времена приобрести мотольский кожух считалось не только модным, но и престижным. Изделия умельцев буквально уходили с молотка. По деревне передвигались целые делегации желающих приобрести эту одежду. Говорят. Даже из Австралии приезжали. О тех временах мотоляне сожалеют. Но забывать свое мастерство не намерены. Вся надежда на знаменитых умельцев.