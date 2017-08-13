«Мотальскія прысмакі»: вкусный репортаж с самого известного гастрономического фестиваля Полесья

Новости Беларуси. От народного корнеплода – к народным блюдам. На неделе уникальными и простыми, но популярными рецептами национальных блюд делились по всей Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Минске прохожих угощали данниками у Дворца спорта. В агрогородке Мотоль ароматом свежих блюд манил 8-й Международный фестиваль «Мотальскія прысмакі». Туда слетелись повара из Украины, России, Литвы, Польши и Китая. На время фестиваля «Мотальскiя прысмакi» население небольшого агрогородка увеличивается в 2, а может даже и в 3 раза. А все потому, что здесь можно не только гулять и веселиться, но и дегустировать. Необычные вкусы, созданные по старинным рецептам, буквально на каждом шагу. Хлеб, мед, пироги, рыба, колбаса – у главного бренда агрогородка в сердце Полесья по-настоящему много ингредиентов – на любой вкус. И каждый из них имеет свою изюминку. Людмила Рынкевич – одна из главных хранителей тайн полесской кухни. Секрет ивановских блинов еще в детстве переняла у мамы. Сегодня у ароматных кругляшей нет отбоя и среди гостей фестиваля.

Людмила Рынкевич, житель Иваново:

Вкусные блинчики. Внуки любят. В гости приезжают. Печем по своему рецепту – на сыворотке, не на кислом молочке.

А рядом льется рекой и местная медовуха – такую же варили еще в XIX веке. Пчеловод в четвертом поколении Александр Минюк к ее приготовлению относится с особым трепетом. Поэтому и уверен – к обеду точно разберут.

Александр Минюк, житель Мотоля:

Медавуху некалі, кажуць, набродзяць бочку на вяселле. Ад той медавухі, кажуць, тыждзень качаемся. Вон, падыходзяць. Встретишься, а лет 5 не видел. Пришел друг – с внуком уже на руках. Конечно, должно быть это все. Общаемся – возвращение к корням как бы.

Сам же Мотоль – агрогородок необычный – своя кулинарная фишка есть едва ли не в каждой хате. Причем некоторые из хозяек бабушкины рецепты держат в строжайшем секрете. А выдают их необыкновенные вкусы и запахи.

Наталья Леонович, житель Мотоля:

К нам идут на аромат. Мы же закладываем всё самое вкусное: и сметану, и масло, и сахару побольше, чтобы вкусные были булки, аппетитные. И они попробуют, а потом возвращаются обратно.

Кстати, обряд приготовления мотольского каравая уже давно в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Еще одна гордость – колбаса. Обо всех нюансах ее магического вкуса в округе знает каждая хозяйка.

Анна Романович, продавец Ивановского райпо:

Промывают, чистят, заправляют специями, чесночком. И запекаем в печке или духовке.

По сути, именно благодаря изыскам региональной кухни крошечный населенный пункт и появился на всех маршрутах туристических карт Беларуси. А съезжаются сюда не только из разных уголков страны: постоянные гости – украинцы, поляки и литовцы со своими песнями и угощениями.

Анна Шмарловская, участник фестиваля (Литва):

Особое такое популярное блюдо – это те же самые картофельные блины, которые есть и в Беларуси, то есть драники. Мы их готовим по-своему – со шкварками и сметаной. Ну и, конечно, мясные блюда всегда любят – шашлык, наши литовские колбаски с гарниром.

Хелена Бондарук, участник фестиваля (Польша):

Мы приехали на сам фестиваль впервые. Сейчас под большим впечатлением – приятно посмотреть, как празднуют целыми семьями. Длинная дорога и жара – не помеха, когда много музыки и вкусных блюд. Но многие нам знакомы: польская и белорусская кухни очень похожи.

На мастер-классе национальные кухни 5 стран, в том числе и Китая. Повар Лю Син Пин готовит для белорусов уже не первый год. Местную кухню знает не хуже китайской. И, кстати, ставит их в один ряд. Любимое блюдо у гурмана из Поднебесной теперь есть и среди «мотальскіх прысмакаў».

Лю Син Пин, участник фестиваля (Китай):

Вообще, я люблю белорусские драники и сладости. А здесь очень понравились сырники.

Однако достояние Мотоля – это далеко не только домашняя еда. Мария Субач на фестиваль всегда приходит не одна, а вместе с внучкой. Чтобы показать, насколько богаты традиции этого края.

Мария Субач, житель Мотоля:

У меня дед раньше так пел, что вот керосинка была, так она тухла. Настолько голос был. Здесь были мотольские кожухи, особенный обряд каравая, здесь и рушники, и скатерти ткали – ну, это всё – это Мотоль.