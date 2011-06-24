Мосты Минска. Троицкое предместье и Минское замчище соединит пешеходный мост с водяной мельницей

Инженерные конструкции, первоначальная функция которых отнюдь не декоративная, зачастую становятся достопримечательностями и даже символами городов. Разводные мосты в Питере, Карлов мост в Праге, «Золотые ворота» в Сан-Франциско, Цепной мост в Будапеште и Тауэрский в Лондоне неизменно привлекают к себе тысячи туристов. А чем интересны мосты Минска? Минск не располагает большим количеством водных объектов, потому и мостов у нас не так много. Порядка 120, если не считать маленькие парковые сооружения. Чаще всего это мосты через Свислочь и через дороги — так называемые путепроводы. К сожалению, по-настоящему старых мостов в Минске не сохранилось — практически все были разрушены во время войны. Единственный уцелевший, по словам начальника предприятия «Горавтомост», сегодня соединяет проспект Независимости и улицу Московскую.

Большая часть сооружений в центре возводились в 50-60-е годы прошлого столетия. Например, Захарьевский мост на проспекте Независимости, от улицы Купалы до площади Победы, был построен еще в 1952 году по проекту Парусникова и Баданова.

Довольно старыми считаются мосты на Первомайской, Богдановича, Купалы. Все они недавно были реконструированы с учетом первозданного архитектурного оформления.

Движемся вглубь районов и встречаем мосты, построенные в брежневские времена. Главное, на что обращали тогда внимание, это функциональные свойства (долговечность, надежность). Поэтому с архитектурной точки зрения, эти мосты не несут никакой ценности. Такая же тенденция — на первом месте функционал — прослеживается и в современном строительстве. Планируется, что к 2014 году в Минске появятся 10 новых дорожных узлов, а вместе с ними и мосты, которые обещают быть впечатляющими. Так, на пересечении проспектов Дзержинского и Жукова уже началось строительство самого протяженного в городе эстакадного моста. Его длина составит 460 метров.

А вот где архитектурный проект, действительно, играет значимую роль, так это при строительстве пешеходных мостов. Редкий минчанин не прогуливался по «горбатому» мостику, ведущему на Остров слез. Приглянулись горожанам также новые сооружения у Национальной библиотеки и в парке Победы. Но особенно любимы пешеходные мосты молодоженами. В последние годы появилась традиция после заключения брака навешивать замки на перила, а ключи выбрасывать в реку (что, кстати, не лучшим образом сказывается на безопасности моста).

В скором времени романтических мест в городе стане еще больше. По проекту КУП «Мінская спадчына» планируется перекинуть три новых пешеходных моста через Свислочь. Один из них соединит Троицкое предместье и Минское замчище. В центре в качестве составной части моста предполагается разместить плавающую водяную мельницу. А на помосте — скульптуру богатыря Менеска, легендарного создателя нашей столицы.