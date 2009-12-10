Мост по улице Кальварийской в Минске открылся после реконструкции

Это – важная транспортная артерия столицы. Активная застройка района и большое количество автомобилей увеличили нагрузку на путепровод, и его пришлось расширить.

По сути, вместо старого сооружения здесь построили новое, применив уникальные технологии. Впервые, чтобы сохранить движение транспорта по магистрали, возвели объездной путепровод. При этом реконструкцию вели над действующими железнодорожными путями – без остановки движения поездов.

В результате число полос увеличено до шести. А мост теперь – длиной в 200 метров. По проекту предполагалось, закончить реконструкцию к 2011 году, однако сроки решили сократить. Более 100 человек трудились круглосуточно.

Однако этот мост – капля в море, по сравнению с предстоящими изменениями. Ведь интенсивность движения машин в столице все возрастает. Чтобы ситуация не переросла в проблему под стать московским пробкам, уже идет речь о разгрузке столицы от машин. Будут строить новые, и расширять имеющиеся транспортные развязки. Все по программе изменения транспортной инфраструктуры Минска.

По Тимирязева уже сдана большая часть ремонтных работ в районе улиц Нарочанской и Радужной. В следующем году «Горремавтодор» начнет реконструкцию от Радужной в сторону проспекта Пушкина. Здесь также появится транспортная развязка на пересечении улиц. На Маяковского уже построили Лошицкий мост, и идет реконструкция дороги в сторону Червенского рынка. Здесь будет 8-полосное движение. С начала следующего года начнут строить развязку на Маяковского и Денисовской. В течение ближайших двух лет Партизанский проспект также станет 8-полосным от улицы Ленина до выезда на Могилевское шоссе.

А вокруг Минска появится еще одна кольцевая дорога. Скорее всего, в виде автобана. То есть гораздо шире и современнее ныне существующей МКАД. Вторая кольцевая соединит магистральные направления «Москва–Берлин» и «Вильнюс–Киев». Дорога поможет рассредоточить потоки идущих через Беларусь транзитных грузовиков. А еще – вынести логистические центры за пределы Минска.

Подсчитано, для того чтобы Минск был комфортным для жизни, его население не должно превышать двух миллионов человек. Расти столица будет за счет городов-спутников. Первыми городами-спутниками Минска через два года станут Смолевичи и Заславль. Новый статус подразумевает, что условия жизни в этих городских поселках будут приравнены к столичным, а добраться до столицы, по планам градостроителей, будет просто и дешево.

В перспективе передвижение по Минску иногородних машин может быть ограничено. Для этого на въезде в город потребуются автостоянки, доступные гостиницы и удобная схема движения общественного транспорта. То есть вся необходимая инфраструктура, чтобы приезжие чувствовали себя комфортно даже без своих четырех колес.