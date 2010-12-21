Москвичи: Если люди проголосовали за Лукашенко, то они сделали правильный выбор. Это настоящая стабильность, о которой мы, россияне, только мечтаем

В России известные люди, политологи и простые граждане также высказываются по поводу результатов избирательной кампании в Беларуси. Большинство из них поддерживает выбор народа. По прогнозам экспертов, победа Александра Лукашенко позитивно скажется на дальнейшем развитии двусторонних отношений Беларуси и России.

Президентские выборы – это внутреннее дело каждой страны. Однако именно от их результата впоследствии зависят отношения с другими государствами – особенно с соседними. А Россия для Беларуси – это не просто сосед, но, что важнее, партнер по Союзному государству и таможенному альянсу.

Примерно 15 миллионов россиян работают на предприятиях, которые напрямую зависят от заказов белорусских заводов и фабрик. Это значит, что исход выборов главы белорусского государства непосредственным образом может повлиять на всех этих людей.

Присутствие наших отечественных средств массовой информации в российской медиа-сфере – прямо скажем, не значительное. Несмотря на это, россияне достаточно хорошо знают о том, как прошли президентские выборы в Беларуси.

Житель Москвы:

Если люди проголосовали за Лукашенко, то, я думаю, они сделали правильный выбор. Это настоящая стабильность, о которой мы, россияне, только мечтаем.

Жительница Москвы:

Я очень рада, что именно Лукашенко выбрали. Он вообще молодец.

Российское экспертное сообщество проявило большой интерес к главному политическому событию года в Беларуси. Кто не смог присутствовать непосредственно на самих выборах, активно следил за их ходом и результатами удаленно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Компартии в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации:

Я считаю, что очень мудро сделал белорусский народ, когда 9 из 10 пришли на выборы. Это поддержка курса, это волеизъявление, это серьезное отношение к выборам. И восемь из них поддержали Лукашенко на выборах. Это означает, что он имеет возможность и дальше вместе со своей командой проводить этот курс.

В нашем лице можете всегда видеть подкрепление – будем всегда укреплять нашу дружбу.

Хочу поздравить и Александра Григорьевича, и народ с тем, что вы мужественно проводите свою линию, которая идет на пользу каждому человеку, нашей дружбе и нашей общей истории.

Оценивая наши президентские выборы с точки зрения демократичности, российские политологи высказывают схожие мнения. Эксперты утверждают, что в Беларуси увидели классический пример того, когда именно большинство решает, каким должно быть будущее у страны.

Леонид Ивашов, Президент Академии геополитических проблем:

Я и по миру поездил, и занимаюсь международными проблемами по сей день. И я скажу, что более демократичных выборов, чем в Беларуси, по крайней мере, на европейском пространстве, я не встречал. Здесь не работают крупные финансовые олигархические структуры, здесь не работают подкупленные политические партии, не работает в Беларуси пятая колонна.

По результатам президентских выборов в Беларуси российские исследователи уже предсказывают, каким образом будут развиваться отношения между Минском и Москвой. Прогноз, как говорится, положительный.

Александр Дугин, заведующий кафедрой социологии международных отношений МГУ:

Я полностью поддерживаю этот курс и считаю, что Лукашенко – оптимальный для белорусов президент. Теперь можно сказать – и оптимальный для России. И потому, что он легален и легитимен, демократически избранный президент, и потому что он всегда последовательно нацелен на сближение наших народов.

Дмитрий Медведев: выборы являются внутренним делом государства