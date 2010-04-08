Москвич покусал инспектора ГИБДД на экзамене по вождению

Инспектор ГИБДД, проводивший экзамен по вождению, был покусан жителем Москвы, отчаявшимся получить права.

По данным следователей, 50-летнего зубастого мужчину задержали. Оказалось, что роковой стала десятая попытка получить права. Именно тогда у москвича сдали нервы и он набросился на инспектора.

Инцидент произошел у дома 4 на Вагоноремонтной улице.

«Конфликт произошел между ранее судимым жителем столицы 1960 года рождения и капитаном ГИБДД, принимавшим у него экзамен на вождение. Мужчина, который в десятый раз пытался сдать экзамен, набросился на инспектора, нанес ему телесные повреждения и укусил за кисть руки», — рассказали в правоохранительных органах.

Потерпевший инспектор был вынужден обратиться за помощью в поликлинику. На задержанного составлен протокол об административном правонарушении, ему грозит крупный штраф, сообщает GZT.RU.