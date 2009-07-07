Москва уступила звание самого дорогого города мира Токио

Москва перестала быть самым дорогим городом мира, уступив эту позицию японским городам Токио и Осаке.

До этого Москва три года подряд становилась самым дорогим городом. Четвертое место в рейтинге заняла Женева, а пятое - Гонконг. Лондон, занимавший в 2008 году третью строчку в рейтинге, потерял сразу 13 позиций, опустившись на 16-ю строчку рейтинга.

Самым дешевым в мире городом признан южноафриканский Йоханнесбург, который сместил столицу Парагвая Асунсьон, занимавшую последнюю строчку в рейтинге последние шесть лет.

Подобный рейтинг предназначен для фирм и организаций, которые собираются посылать своих сотрудников за рубеж, а также для приезжающих на работу иностранцев. При его составлении сравниваются 143 крупнейших города мира шести континентов на основании анализа цен по 200 различным позициям.

Например, во внимание принимаются цены на жилье, транспорт, бензин, еду, одежду, товары повседневного спроса и развлечения, доступные среднестатистическому иностранному специалисту. За эталон принимается стоимость набора товаров в самом дорогом городе США, Нью-Йорке, который в нынешнем рейтинге поднялся с 22-го на 8-е место, переадет БЕЛТА.