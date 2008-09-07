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Москва отмечает 861-й день рождения

07 сентября 2008 13:51
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Праздник начался в полдень. На Тверской у памятника Юрию Долгорукому прошло красочное театрализованное представление, в котором участвовали более сотни актеров всех жанров.

В центре российской столицы зазвучит и белорусская музыка. Напротив здания мэрии Москвы состоится грандиозный концерт общественно-культурной акции "Мы – беларусы!". Еще одним  подарком москвичам стало открытие станции метрополитена "Славянский бульвар". Он соответствует стилю парижской подземки и претендует на звание самой элегантной станции метро.

К слову, сегодня в Москве запланировано множество праздничных мероприятий. В каждом районе города разворачиваются народные гуляния. А кульминацией праздника станут фейерверки. Музыкальные – на Васильевском спуске, праздничные – на Поклонной горе.

# общество

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