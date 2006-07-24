Москва - Минск: "Славянский экспресс"

Столицы Беларуси и России свяжет новый скоростной поезд "Славянский экспресс". В первый рейс он отправится 1 августа и будет преодолевать расстояние между Минском и Москвой на 2,5 часа быстрее обычного поезда. Поскольку состав будет курсировать ночью, все 12 вагонов в нем спальные. В новом поезде увеличено количество мест для инвалидов. Специально для колясочников расширен тамбур, а душевая и туалетная комнаты оборудованы поручнями. Кроме того, во всех вагонах установлены биотуалеты.

Фирменными цветами нового поезда стали белый и различные оттенки зеленого. А в логотипе "Славянского экспресса" соединены символы двух государств - белорусский аист и российский журавль. Их изображения будут украшать салфетки, скатерти, чайную посуду, шторы и ламбрекены вагонов.