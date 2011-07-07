Прямой эфир

Московские студенты впервые проходят практику в Академии управления при Президенте Республики Беларусь

07 июля 2011 05:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Такое соглашения Академия подписала с Московским институтом экономики, менеджмента и права.

Будущие управленцы уже познакомились с белорусской системой высшего образования. Затем теорию заменила практика. Ребята посетили «Белкоммунмаш» – предприятие, продукция которого хорошо известна не только в СНГ, но и дальнем зарубежье.

В целом за две недели московские студенты ознакомятся с работой семи флагманов белорусской промышленности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анна Соколова, студентка 3-го курса Московского института экономики, менеджмента и права:
Продукция, производимая на данном заводе, конкурентноспособна. Она используется не только в Беларуси, но и в России. Сама лично езжу на этих троллейбуса. Наполняет чувство гордости, что наши братья-белорусы выпускают такие качественные товары.

Олеся Генина, студентка 3-го курса Московского института экономики, менеджмента и права:
В Беларуси достаточно много современных и развитых предприятий. И государство заботиться о своей стране, о развитии, модернизации.
Надеюсь, что много чего узнаю для себя, для дальнейшей работы.

# общество # Образование # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
Анатолий Тозик: Все дети вне зависимости от состоятельности родителей должны быть подготовлены к новому учебному году
06 июля 2011 19:02

Анатолий Тозик: Все дети вне зависимости от состоятельности родителей должны быть подготовлены к новому учебному году

06 июля 2011 18:57

«Славянский базар в Витебске»: прибыл фестивальный экспресс

06 июля 2011 14:07

Телекомпания «Столичное телевидение» начала трансляцию выпусков новостей и других программ в режиме он-лайн на своем сайте