Московские студенты впервые проходят практику в Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Такое соглашения Академия подписала с Московским институтом экономики, менеджмента и права.

Будущие управленцы уже познакомились с белорусской системой высшего образования. Затем теорию заменила практика. Ребята посетили «Белкоммунмаш» – предприятие, продукция которого хорошо известна не только в СНГ, но и дальнем зарубежье.

В целом за две недели московские студенты ознакомятся с работой семи флагманов белорусской промышленности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анна Соколова, студентка 3-го курса Московского института экономики, менеджмента и права:

Продукция, производимая на данном заводе, конкурентноспособна. Она используется не только в Беларуси, но и в России. Сама лично езжу на этих троллейбуса. Наполняет чувство гордости, что наши братья-белорусы выпускают такие качественные товары.

Олеся Генина, студентка 3-го курса Московского института экономики, менеджмента и права:

В Беларуси достаточно много современных и развитых предприятий. И государство заботиться о своей стране, о развитии, модернизации.

Надеюсь, что много чего узнаю для себя, для дальнейшей работы.