Московская пенсионерка держит дома 117 кошек

В Москве жильцы дома в Шипиловском проезде более 10 лет пытаются выселить соседку с ее 117 кошками, однако пока им это не удается.

Как передает БЕЛТА, жительница однокомнатной квартиры, одинокая пенсионерка Светлана Фролова впервые стала брать бездомных животных к себе домой 12 лет назад. Несколько лет назад жители подъезда написали коллективную жалобу. Когда женщину удалось уговорить открыть дверь, в квартире насчитали около 60 кошек и собак. Всю живность по решению суда отправили в приюты. Первый бой жители выиграли. Однако на этом история не закончилась.

Пенсионерка взялась за старое. По словам соседей, она за короткое время собрала новую армию бездомных животных, сейчас женщина делит квартиру со 117 кошками. Это рекорд.

По собственному убеждению, Фролова считает, что она делает доброе дело и никаких неудобств не испытывает.