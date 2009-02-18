Мощный снегопад парализовал движение на магистралях центральной Европы

Многочисленные аварии, есть жертвы. В Австрии снежные заносы на дорогах привели к огромным пробкам. Несколько населенных пунктов отрезаны от внешнего мира. Во всех горных районах страны объявлена повышенная лавиноопасность. Не лучше ситуация и в соседней Швейцарии. А в Словакии в нескольких муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации. Между тем, прогнозы синоптиков неутешительны: в ближайшие дни снегопад будет только усиливаться.