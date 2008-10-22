Мощи святого князя Владимира доставлены в Минск

Это событие приурочено к празднованию 1020-летия Крещения Руси. Во дворе Свято-Духового кафедрального собора реликвию торжественно встретили священники Минской епархии во главе с Владыкой Филаретом. В сопровождении курсантов суворовского училища святыню внесли в храм священнослужители. Сегодня поклониться святыне пришли несколько тысяч минчан. Пребывать в главном минском храме она будет до 25 октября. Доступ в течение трех дней будет открыт круглосуточно. Отметим, приложиться к мощам князя Владимира для верующих – особая благодать. Этот человек обратил в христианство тысячи людей.