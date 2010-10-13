Мошенник разработал принципиально новую схему практически безвозмездного получения бытовой техники

100 долларов за оформление кредита на подставное лицо — уголовное дело за мошенничество возбуждено в Минске. 39-летний мужчина обогатился за счёт доверчивых людей.

Кредит «Безвозвратный». Для банков это конечно не ноу-хау, возвращать заём не спешит, как минимум, четверть клиентов. Вместе с этим возрастает процент тех, кто и вовсе хочет снять с себя все кредитные обязательства.

Минский мошенник разработал принципиально новую схему. Чтобы получить бытовую технику в магазине практически задаром, он размещал в газетах объявления о скупке старой. Всем откликнувшимся, сразу предлагал оформить на них кредит на покупку ноутбука, пылесоса или игровой приставки, за использование паспорта мужчина обещал потерпевшим 100 долларов, а погашать кредит обязывался сам.

В реальности, после заключения договора в магазине, мошенник вносил первоначальный минимальный процент, забирал технику и в дальнейшем по займу не платил. Оставляя обманутых граждан один на один с обязательствами перед банком.

Татьяна Гриб, старший инспектор группы информации и общественных связей Московского РУВД Минска:

В настоящее время в Московское РУВД обратилось 6 обманутых граждан, но это не окончательная цифра, возможно, будут еще пострадавшие и потерпевшие. И в отношении ранее не судимого минчанина возбуждено уголовное дело по части 2 ст.209 УК РБ — мошенничество. За что он может лишиться свободы сроком до 4 лет.

Кредитные мошенничества, по мнению милиционеров, нередко провоцируют сами банки, недостаточно тщательно проверяя личность заемщика, предоставляемые документы и наличие имущества, отдаваемого в залог.

Обманутых граждан освободят от уплаты по кредитам, только после того, когда завершится уголовное дело. Ко всему прочему им придётся доказать, что они не состояли с 39-летним минчанином в преступном сговоре. Ведь деньги за использование своих паспортов они всё-таки получали.

Алина Змачинская, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.