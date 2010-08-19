Мошенник, предлагая пройти стажировку за границей, заработал $35 тысяч

Своих жертв злоумышленник находил через Интернет. Желающим он предлагал пройти практику в сфере гостиничного бизнеса с последующим получением английского или австралийского сертификата качества.

Представляясь директором фирмы, деньги, почти 2 тысяч евро с каждого, мошенник брал в специально арендованном офисе в Минске. Спустя некоторое время он сообщал потерпевшим о зачислении в один из элитных колледжей Лондона или Сиднея. На руки они получали даже пригласительные документы и справку о бронировании гостиницы, правда липовые». Однако это обстоятельство выяснялось позже в посольстве, куда неудавшиеся бизнес-практиканты обращались для оформления бумаг.

За два года подобным способом мошенник обманул как минимум десять человек. Во всяком случае, пока именно столько потерпевших обратились в милицию.

Ольга Яскевич, пресс-офицер Советского РУВД Минска:

В настоящее время преступник в розыске. Заведено 10 уголовных дел по статье «Мошенничество». Если его поймают, ему грозит до 10 лет тюрьмы.