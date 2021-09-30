Мощь реактивной системы впечатляет. Белорусские ракетчики отработали боевые пуски из «Полонезов» на полигоне в Казахстане

Новости Беларуси. Белорусские ракетчики произвели боевые пуски из «Полонезов» на военном полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские ракетчики произвели боевые пуски из «Полонезов» на военном полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совершались пуски на дальность до 100 километров, а отклонение ракет от цели составило лишь считаные метры.
На службу в белорусскую армию «Полонезы» заступили еще в 2016 году. Мощь реактивной системы залпового огня, тем более отечественного производства, впечатляет: предельная дальность пуска составляет 300 километров. Подобные реактивные системы могут позволить себе немногие страны.