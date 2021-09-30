Прямой эфир

Мощь реактивной системы впечатляет. Белорусские ракетчики отработали боевые пуски из «Полонезов» на полигоне в Казахстане

30 сентября 2021 07:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские ракетчики произвели боевые пуски из «Полонезов» на военном полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Мощь реактивной системы впечатляет. Белорусские ракетчики отработали боевые пуски из «Полонезов» на полигоне в Казахстане-1

Совершались пуски на дальность до 100 километров, а отклонение ракет от цели составило лишь считаные метры.  

Мощь реактивной системы впечатляет. Белорусские ракетчики отработали боевые пуски из «Полонезов» на полигоне в Казахстане-4

На службу в белорусскую армию «Полонезы» заступили еще в 2016 году. Мощь реактивной системы залпового огня, тем более отечественного производства, впечатляет: предельная дальность пуска составляет 300 километров. Подобные реактивные системы могут позволить себе немногие страны.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Больше стало парикмахеров и репетиторов. В Беларуси растёт количество самозанятых граждан
30 сентября 2021 06:56

Больше стало парикмахеров и репетиторов. В Беларуси растёт количество самозанятых граждан

О фактах нарушения ПДД и распитии алкоголя можно написать в чат-бот милиции Минска. Сколько уже написали?
30 сентября 2021 06:20

О фактах нарушения ПДД и распитии алкоголя можно написать в чат-бот милиции Минска. Сколько уже написали?

Что меняется в семье с появлением ребёнка? История коллег по работе, которые вместе более 20 лет
29 сентября 2021 23:05

Что меняется в семье с появлением ребёнка? История коллег по работе, которые вместе более 20 лет