Мосгорсуд подтвердил запрет на дневной показ шоу «Дом-2»

Мосгорсуд во вторник, 20 октября, подтвердил запрет на трансляцию в эфире ТНТ реалити-шоу «Дом-2» в период с 04:00 до 23:00 по московскому времени. Ранее с требованием о запрете трансляции программы выступали министр внутренних дел Рашид Нургалиев, депутаты Мосгордумы и члены Общественного совета по нравственности на телевидении.

Как передает Lenta.ru, решение, которое пытался оспорить канал, было принято 28 июля 2009 года Пресненским районным судом Москвы по иску трех граждан - Сергея Давыдова, Надежды Храмовой и Елены Стрекаловой, поданному в январе 2008 года. В нем заявители требовали запретить показ программы в дневное время. Одна из истиц, в частности, выразила опасение, что шоу может негативно повлиять на ее несовершеннолетних детей.

Принимая решение о запрете трансляции, райсуд учел выводы одной из экспертных групп, которая посчитала, что программа носит эротический характер.

Мотивировочная часть решения Мосгорсуда пока не оглашалась. Запрет вступает в силу с 20 октября.

Программа «Дом-2» начала выходить в эфир в мае 2004 года. Согласно расписанию телепередач ТНТ, шоу транслируется четыре раза в сутки. Запрет коснется выпусков, выходящих в эфир в 14:30 и 21:00.