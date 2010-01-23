Морозы в Беларуси продолжаться и на следующей неделе

В стране продолжаются аномальные для наших широт морозы. В предстоящие несколько дней столбик термометра будет уверенно приближаться к 30-градусной отметке.

Особенно холодно будет ближайшей ночью в Витебской, Могилевской, и на востоке Гомельской области. Там ожидается до минус 25-28.

В Минске за прошедшие сутки из-за мороза погибли три человека, все они люди без определенного места жительства. Низкую температуру не всегда выдерживает и техника, поэтому отправляться в дальние поездки на дизельных автомобилях водителям пока не стоит.

Синоптики же пока не говорят об ослаблении морозов. По-прежнему низкой температура будет и в начале следующей недели. Ночью столбик термометра опустился до минус 20-27, а местами и до минус 30.

Нынешний январь отличается суровым нравом: температура в среднем на 5-10 градусов ниже нормы. Такие продолжительные морозы в январе бывают в Беларуси раз в 20 лет. А самая холодная зима в Минске была в 1940 году – минус 39.