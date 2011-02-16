Морозы в Беларуси: от холода спасаются железнодорожники и животные, а в Минске открыли купальный сезон

Аварийно-спасательные службы работают круглосуточно, экзотических животных в зоопарке обогревают, а в открытом бассейне – в разгаре купальный сезон.
Чтобы вагонам было «по пути», работать приходится практически круглосуточно. В любых условиях. «Переводить стрелки» на мороз никто не будет, когда надо собрать состав на Москву или Берлин. Этот вагон уже утром уйдет на Амстердам. За сутки успеет приехать «в весну» – там сейчас плюс шесть. В Минске его прогревали при минус 15, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Артем Косинец, составитель поездов станции «Минск-пасажирский»:
Когда холодно, работаем. Стараемся больше двигаться. А так нормально.
Дмитрий Иванов, помощник начальника станции «Минск-пассажирский» по безопасности движения:
Перепады температур на наших железных дорогах – это не новинка. Они у нас случаются каждую зиму, поэтому наши железные дороги стараются сделать все возможное, чтобы обеспечить график движения поездов.
Работать составителям приходится и по ночам. 15 февраля, кстати, при минус 25. В такую погоду собак из дома не выгоняют, а льва в Витебском зоопарке – еще и подогревают.
Если для волков, коз и лис к таким градусам не привыкать, то для гостя из Африки поддерживают температуру не ниже 20 градусов тепла. Греют «булерьяном» – дровяной печью. Молодой лев уже адаптировался и к нашей зиме, и к двойной порции еды. В холода ему положена добавка.
Алексей Андрейков, директор Витебского зоопарка:
Отапливаются у нас животные те, которые более чувствительные к морозам. Это экзотические, обезьяны. Поддерживаем круглые сутки.
А в центре Минска можно нырнуть из минус 20 в плюс 28. То, что открытый бассейн работает в феврале, для многих стало открытием. Хоть такой заплыв и не повод заводить удостоверение «моржа», но для здоровья все равно полезно.
Дрэсс-кода здесь нет, зато фэйс-контроль работает хорошо. Так что в столичный оазис на этот сеанс смог попасть только женский состав съемочной группы.
Лариса Завало, старший администратор бассейна:
Сорок человек у нас будет на этом сеансе. Есть сеансы двухчасовые, по полтора часа.
Ходят уже более 40 лет. И в морозы ходят, не боятся. И получают большое удовольствие.
Сейчас на улице температура стабильно на 10 градусов ниже климатической нормы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но синоптики еще прогнозируют новые рекорды. На севере Беларуси в ближайшие дни столбик термометра опустится до минус 30.
Предстоящая ночь будет самой холодной за последние пять лет в Беларуси