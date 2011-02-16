Морозы в Беларуси: от холода спасаются железнодорожники и животные, а в Минске открыли купальный сезон

Нынешний февраль побил пятилетний температурный рекорд. Минувшая ночь оказалась самой морозной за эту зиму. И дальше прогноз синоптиков не утешителен. Морозы сохранятся до конца месяца.

Аварийно-спасательные службы работают круглосуточно, экзотических животных в зоопарке обогревают, а в открытом бассейне – в разгаре купальный сезон.

Чтобы вагонам было «по пути», работать приходится практически круглосуточно. В любых условиях. «Переводить стрелки» на мороз никто не будет, когда надо собрать состав на Москву или Берлин. Этот вагон уже утром уйдет на Амстердам. За сутки успеет приехать «в весну» – там сейчас плюс шесть. В Минске его прогревали при минус 15, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Артем Косинец, составитель поездов станции «Минск-пасажирский»:

Когда холодно, работаем. Стараемся больше двигаться. А так нормально.

Дмитрий Иванов, помощник начальника станции «Минск-пассажирский» по безопасности движения:

Перепады температур на наших железных дорогах – это не новинка. Они у нас случаются каждую зиму, поэтому наши железные дороги стараются сделать все возможное, чтобы обеспечить график движения поездов.

Работать составителям приходится и по ночам. 15 февраля, кстати, при минус 25. В такую погоду собак из дома не выгоняют, а льва в Витебском зоопарке – еще и подогревают.

Если для волков, коз и лис к таким градусам не привыкать, то для гостя из Африки поддерживают температуру не ниже 20 градусов тепла. Греют «булерьяном» – дровяной печью. Молодой лев уже адаптировался и к нашей зиме, и к двойной порции еды. В холода ему положена добавка.

Алексей Андрейков, директор Витебского зоопарка:

Отапливаются у нас животные те, которые более чувствительные к морозам. Это экзотические, обезьяны. Поддерживаем круглые сутки.

А в центре Минска можно нырнуть из минус 20 в плюс 28. То, что открытый бассейн работает в феврале, для многих стало открытием. Хоть такой заплыв и не повод заводить удостоверение «моржа», но для здоровья все равно полезно.

Дрэсс-кода здесь нет, зато фэйс-контроль работает хорошо. Так что в столичный оазис на этот сеанс смог попасть только женский состав съемочной группы.

Лариса Завало, старший администратор бассейна:

Сорок человек у нас будет на этом сеансе. Есть сеансы двухчасовые, по полтора часа.

Ходят уже более 40 лет. И в морозы ходят, не боятся. И получают большое удовольствие.

Сейчас на улице температура стабильно на 10 градусов ниже климатической нормы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но синоптики еще прогнозируют новые рекорды. На севере Беларуси в ближайшие дни столбик термометра опустится до минус 30.

Предстоящая ночь будет самой холодной за последние пять лет в Беларуси