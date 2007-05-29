Море, солнце и горы - в Беларуси!

В российском Сочи появился уголок нашей страны - современный комплекс отдыха - Санаторий "Беларусь".10 марта этого года в церемонии открытия участвовал Президент страны Александра Лукашенко. Комплекс уже внесён в официальный каталог Сочинской Олимпиады и, предположительно, будет местом размещения и тренировок белорусской сборной по фристайлу и горным лыжам. Впрочем, комплекс открыт не только для спортсменов, но и для тех, кто просто любит активный отдых. Сервис - на высоком уровне, цены - на низком.