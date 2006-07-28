В Копенгагене состоялся ежегодный Конгресс рождественских дедов, на который прибыли Санта Клаусы из 10 стран Европы, Соединенных Штатов и Японии. Главный вопрос встречи: как заменить наскучившие зеленые елки на яркие - разноцветные. После напряженных переговоров решили сделать передышку и устроили дискотеку. А после этого - массовый заплыв в море.

...Море, палящее солнце, и ... Санта-Клаусы. Причем, сразу сто семьдесят семь. Такую картину в эти дни могут наблюдать жители Дании, где сейчас стоит необычайно жаркая погода. Съезд проходит в рамках летнего праздника тополя. Местом действия выбран датский Луна-парк. Организаторы международного слета Санта Клаусов отметили, что несмотря на жаркую погоду все 177 членов Конгресса прибыли на совещание в традиционных красных костюмах. Теперь в Копенгагене в самый разгар лета можно слышать звон рождественских колокольчиков и видеть проходящих мимо дедов с белыми бородами.

В повестке дня встречи - очень важные для Санта-Клаусов вопросы. Зимним волшебникам надоела традиционная зелень новогоднего дерева. Они призывают сменить ели на яркие и разноцветные. Сантам необходимо также прийти к договоренности о размере подарков и способах их упаковки. Не осталась без внимания и проблема дымоходов и парковки оленьих упряжек.

Конгресс добродушных весельчаков не обошелся без интриг. Финский Санта Клаус отказался признать своего коллегу из Гренландии истинным Сантой и в знак протеста проигнорировал Конгресс. Однако в программе встречи не только консультации и дискуссии. Для простых датчан Санта-Клаусы устраивают соревнования в ловкости и умении наряжать елку. А закончится праздник парадом сказочных героев по главной улице Луна-парка.