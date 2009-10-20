Море отбирает пляжи у Паланги

Знаменитые золотисто-песчаные пляжи курортной Паланги катастрофически сужаются и исчезают, море буквально пожирает пляжный песок.

В конце нынешнего лета песчаная полоска палангского пляжа значительно сузилась: если в начале лета здесь играли в футбол и волейбол, то теперь едва хватает места расстелить полотенца. Выражение «борьба за место под солнцем» стало на курортном пляже приморской Паланги не фигуральным, а вполне реальным, пишет литовская газета «Экспресс-неделя»: расстояние от береговых дюн до воды кое-где сократилось в 10 раз - до 10 м.

Городские власти Паланги и Клайпедского округа, который по закону должен заниматься проблемами всего литовского побережья, бьют тревогу и ищут способы остановить разрушение песчаных пляжей. Клайпедчане считают, что нельзя радикально вмешиваться в природные ритмы, а надо лишь помочь природе самой навести порядок, пополняя пляжи песком, как это делают многие страны Европы, где есть аналогичные пляжные проблемы.

Три года назад на палангские пляжи засыпали 40 тыс. кубометров песка, в минувшем году

эта цифра возросла почти втрое (все работы проводились на европейские гранты). По проекту, разработанному специалистами Клайпедского округа и Министерства окружающей среды, весной следующего года на палангский пляж будет засыпано 300 тыс. кубометров песка. Евросоюз выделил на реализацию этого проекта 4 млн. 638 тыс. евро. Власти Клайпедского округа надеются, что на следующий курортный сезон пляжей хватит всем отдыхающим, сообщает БЕЛТА.