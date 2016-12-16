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Монтаж арт-елки начался у Городской ратуши в Минске за 15 дней до Нового года

16 декабря 2016 17:20
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Новости Беларуси. Погода теряет влияние на предпраздничное настроение. Оно поднимается с каждой новой елкой и зажженной иллюминацией. «Столичные подробности» продолжают следить за новогодними новостями. До наступления 2017 года остается 15 дней.

16 декабря около Городской ратуши начался монтаж арт-елки. Это четыре ярко и красочно оформленных инсталляции разного размера.

Также на площадке около государственной филармонии уже видны очертания праздничной елки. В 2016 году она будет украшена по-особенному. В основе эскиза – рисунок талантливого ребенка, который победил в конкурсе. А на площади Якуба Коласа появился сугроб с напоминанием о наступающем празднике.

# общество # Новый год

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