Монтаж арт-елки начался у Городской ратуши в Минске за 15 дней до Нового года

Новости Беларуси. Погода теряет влияние на предпраздничное настроение. Оно поднимается с каждой новой елкой и зажженной иллюминацией. «Столичные подробности» продолжают следить за новогодними новостями. До наступления 2017 года остается 15 дней.

16 декабря около Городской ратуши начался монтаж арт-елки. Это четыре ярко и красочно оформленных инсталляции разного размера.

Также на площадке около государственной филармонии уже видны очертания праздничной елки. В 2016 году она будет украшена по-особенному. В основе эскиза – рисунок талантливого ребенка, который победил в конкурсе. А на площади Якуба Коласа появился сугроб с напоминанием о наступающем празднике.