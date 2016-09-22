Мониторинг скорости автомобилей: на Мядельщине вводится в эксплуатацию новый прибор

Новости Беларуси. На Мядельщине появился новейший прибор, контролирующий скорость движения автомобилей. Таких индикаторов всего три в стране – кроме курортного поселка Нарочь, есть еще в Смолевичах и Бресте. Оборудование позволяет организовать безопасное движение на наиболее оживленных участках дороги.

Дисплей показывает реальную скорость автомобиля. Если водитель превышает, на экране появляются красные цифры.

Индикатор также замеряет интенсивность движения и обобщает данные о количестве правонарушителей по времени суток и дням недели. Такая информация поможет сотрудникам ГАИ в расстановке своих патрулей для выявления нарушителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валентин Петковский, начальник отделения ГАИ Мядельского районного управления внутренних дел:

Если водитель не нарушает правил дорожного движения, то на табло высвечивается его скорость, она сигнализируется зеленым светом. Если же водитель превысил допустимую скорость движения, и она видна на табло красным светом, он ее снижает. А в дальнейшем продолжает движение без нарушения скоростного режима.