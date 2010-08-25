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Мониторинг работы местной власти с населением: с гражданами будут говорить Владимир Андрейченко, Петр Прокопович и Наталья Петкевич

25 августа 2010 07:48
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Встречи проходят на крупных промышленных предприятиях. И сегодня с просьбами можно будет обратиться к уполномоченным представителям главы государства.

С работниками «БЕЛАЗа» в Жодино встретится Председатель Палаты Представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, а на предприятии «Ковры Бреста» на вопросы ответит глава Нацбанка Беларуси Петр Прокопович. Без предварительной записи, с наболевшей проблемой сегодня можно обратиться и к первому заместителю Главы Администрации Президента Наталье Петкевич, которая ведет прием в Столбцовском районе.

Кроме того, работают прямые телефонные линии. По итогам мониторинга будет разработан комплекс мероприятий по улучшению работы с обращениями граждан.

# общество # Петр Прокопович

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