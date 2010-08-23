Мониторинг работы местной власти с населением: Крупский район, Минская область

В Крупском районе на вопросы местных жителей отвечала заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований Людмила Панфёрова.

Общение продолжалось более четырёх часов. В основном людей волновали проблемы жилищно-коммунального комплекса и ремонта дорог. Сегодня на контроль поставили более 20 вопросов и столько же – по итогам работы горячей линии. Большинство пришедших до этого неоднократно обращались за помощью к местной власти.

Людмила Панфёрова, руководитель межведомственной рабочей группы по Минской области:

Из всех людей, которые сегодня приходили, вопросы только двух человек требуют привлечения специалистов из Минска. Многие из этих вопросов можно было бы решить местным властям и не заставлять людей ходить в президентскую комиссию.

Каждая встреча проходила в режиме вопрос-ответ, причём местным властям пришлось объяснить причины возникшей проблемы сразу же, во время приёма. Большинство обратившихся остались довольны результатами общения.

Людмила Жданова, жительница г. Крупки:

Молодцы они, конечно, что приехали сюда, огромное им спасибо. Воды нет. Зимой воды тоже не было. Но это же не деревня. Вот обратились мы с этим вопросом к Людмиле Андреевне. И она сказала, что всё будет сделано.

Людмила Иванова, жительница Крупского района:

Нет самого главного – асфальта. Когда едет там машина трёхосная, с кузовом, грузом — 5 метров облако песчаной пыли. Это всё осыпается прямо на окна, прямо на грядки, прямо на людей, которые идут на остановку. У меня появилась надежда. И мне кажется, что раз появилась надежда, возможно, будет и результат.