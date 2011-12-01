Мониторинг работы чиновников с обращениями граждан в Беларуси: что волнует сегодня молодежь и какие вопросы задают генпрокурору

Новости Беларуси. Мониторинг проводится по поручению президента уже в четвертый раз. В поле зрения проверяющих – не только приемы граждан по личным вопросам, но и встречи с трудовыми коллективами и студентами.

Войну халатности объявили еще в понедельник. На протяжении всей рабочей недели проверяющие экзаменуют работу местных властей с обращениями граждан. То есть их умение быть отзывчивыми к проблемам людей. Судя по всему, обратная связь кое-где еще не установлена.

Проверку в Гомельской области председатель Госконтроля начал с торгово-экономического университета.

Наверное, впервые за всю историю мониторинга молодые люди не просто рассказывали о проблемах, а сами предлагали решения. Председатель Госконтроля даже растерялся. Больше всего говорили студенты о бизнес-предложениях – все-таки экономисты.

К примеру, формула холдинга улучшит работу машиностроительного предприятия.

Учащиеся признаются: волнует трудоустройство. Не секрет, предприятия не хотят брать без опыта.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Первое рабочее место им государство должно обеспечивать в любом случае. Для чего мы их обучаем? Для того, чтобы экономика получила специалистов. Если где-то невостребованы они, значит надо задуматься, все ли мы правильно делаем, те ли специальности превалируют в наших университетах.

В городе энергетиков, в Островце Гроднеской области, было по-настоящему жарко. Генерального прокурора страны засыпали вопросами. Рассказать о своих проблемах к Александру Конюку пришли почти полсотни человек. В основном интересовали аспекты уголовно-правого характера. Но ограничиваться только приемом граждан рабочая группа не стала. Под прицелом проверяющих – больницы, детские сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Наша группа в Гродненской области работает четыре дня. Уже есть, как вы знаете, результат. Выявлены нарушения в районой больнице.

Это уже четвертый масштабный мониторинг. Своего рода экзамен для чиновников. Сдал – хорошо, нет – могут и отчислить. Очевидно, людей надо уметь не только слушать, но и слышать их проблемы. Тогда бюрократических препон точно станет меньше.