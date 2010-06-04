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Мониторинг продолжается: работа местных властей проходит проверку на качество

04 июня 2010 11:49
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Любой желающий может обратиться в специальную комиссию с насущным вопросом. В республике работают девять таких групп.

Сегодня одна из них вела прием в Московском районе столицы. Здесь собрались десятки людей с самыми разными вопросами. Сфера ЖКХ традиционно лидирует в списке проблемных.

Тамара Дыко:
– Я хотела показать товарищу Буко свою переписку, у нас ответов много, но приходят только одни отписки.
Елена Казак:
– Ответов не дождаться с сельсовета. Я туда лично несколько раз звоню. Присылают через месяцы ответы, с отказом.

Станислав Буко, начальник Главного управления по работе с обращениями граждан Администрации Президента Республики Беларусь:
– Будет подготовлена докладная записка руководству Администрации и лично главе государства. Конечно же, те, кто виновен в совершенных нарушениях, фактах волокиты, бюрократизма, будут привлечены к строгой ответственности.

# общество

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