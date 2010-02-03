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МОМ: Глобальный рост незаконной миграции оказывает значительное влияние на Беларусь

03 февраля 2010 12:33
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Международная организация по миграции и СНГ усилят контроль за миграционными потоками. Речь идет о внедрении биометрических технологий.

Стороны подписали в Минске План реализации Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве на ближайшие два года. 
Нам интересен стратегический опыт  организации. Со своей стороны эксперты Содружества могут предложить коллегам информационные ресурсы и методические наработки.  Региональный представитель МОМ Ханс-Петтер Боэ отметил, что это его первый визит в регион, за который он отвечает.

Ханс-Петтер Боэ, региональный представитель МОМ: 
Мы рассматриваем Беларусь, расположенную на геополитическом перекрестке, в качестве основной территории международного миграционного потока в Европу. Хотел бы отдельно подчеркнуть, что глобальный рост незаконной миграции оказывает значительное влияние на Беларусь, с одной стороны,  создавая новые проблемы для урегулирования, но с другой стороны, стимулируя совершенствование возможностей белорусских служб. 

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