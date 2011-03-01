Молоток и дрель вместо мышки и клавиатуры: британских школьников учат делать что-то полезное своими руками

В Британии решили возродить давно забытые ремёсла. Оказывается, тамошние дети практически разучились «мастерить».

Подтолкнули взрослых к невесёлым мыслям опросы, конечно же, британских ученых, согласно которым менее половины школьников эпохи высоких технологий хотя бы раз в жизни делали что-то полезное своими руками.

Но отныне все будет по-другому. Уже организованно 20 классов, обучающих повелителей мышки и клавиатуры премудростям обращения с молотком и дрелью. Больше всего эксперимент должен понравиться птицам, ведь детей, по давней традиции, сначала обучают делать скворечники. Потом, видимо, перейдут к тренировкам на кошках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрю Уолмси, преподаватель труда:

Дети приходят снова и снова — им нравится. Они узнают новые вещи, учатся работать с инструментом. Даже некоторые папаши и мамаши втягиваются и сами пытаются сделать что-то для дома, для семьи.