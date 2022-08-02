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«Молоко сейчас выгодно. Шлейф говядины будет». Что Лукашенко предложил гендиректору «Минскоблагросервиса»?

02 августа 2022 18:15
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Новости Беларуси. Создавать успешные новые хозяйства с учетом современных подходов на базе неперспективных – одно из главных поручений, которое 2 августа дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Качество и дисциплина – главные требования Президента к специалистам любой отрасли. В сельском хозяйстве это более чем обязательное условие, особенно сейчас, ввиду угроз на мировом продовольственном рынке. Инспекция сельхозорганизаций, да еще и в разгар уборочной – традиционное мероприятие в летнем графике главы государства.

«Молоко сейчас выгодно. Шлейф говядины будет». Что Лукашенко предложил гендиректору «Минскоблагросервиса»?-1

Глава государства рынки нашел. Теперь аграриям надо шевелиться. С 20 августа уже сев рапса и озимого ячменя. Дальше – поднятие зяби. Да, мы в клубе молочных держав мира, но потенциал в животноводстве огромен.

«Молоко сейчас выгодно. Шлейф говядины будет». Что Лукашенко предложил гендиректору «Минскоблагросервиса»?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Животноводства нет вообще.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Вообще нет. Это только в этом году мы забираем животноводство, поэтапно, Александр Григорьевич.

Дмитрий Шабар, генеральный директор «Минскоблагросервиса»:
В 2021 году это все создалось.

Александр Лукашенко:
Что значит забираем? Откуда?

«Молоко сейчас выгодно. Шлейф говядины будет». Что Лукашенко предложил гендиректору «Минскоблагросервиса»?-7

Александр Турчин:
Забираем колхоз к себе, он же присоединяет колхоз к себе.

Александр Лукашенко:
А на этих площадях 8 800 ты не планируешь животноводство?

«Молоко сейчас выгодно. Шлейф говядины будет». Что Лукашенко предложил гендиректору «Минскоблагросервиса»?-10

Дмитрий Шабар:
Еще не рассматривал пока.

Александр Лукашенко:
Ну так надо рассматривать. Да, надо начинать с малого, но надо видеть перспективу. Там, в углу этом медвежьем, ты поставишь комплекс, где-то еще, может, даже и три комплекса, а молоко сейчас выгодно. Шлейф говядины будет.

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Александр Турчин # Дмитрий Шабар # Фотофакт

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