«Молоко сейчас выгодно. Шлейф говядины будет». Что Лукашенко предложил гендиректору «Минскоблагросервиса»?
Новости Беларуси. Создавать успешные новые хозяйства с учетом современных подходов на базе неперспективных – одно из главных поручений, которое 2 августа дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Качество и дисциплина – главные требования Президента к специалистам любой отрасли. В сельском хозяйстве это более чем обязательное условие, особенно сейчас, ввиду угроз на мировом продовольственном рынке. Инспекция сельхозорганизаций, да еще и в разгар уборочной – традиционное мероприятие в летнем графике главы государства.
Глава государства рынки нашел. Теперь аграриям надо шевелиться. С 20 августа уже сев рапса и озимого ячменя. Дальше – поднятие зяби. Да, мы в клубе молочных держав мира, но потенциал в животноводстве огромен.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Животноводства нет вообще.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Вообще нет. Это только в этом году мы забираем животноводство, поэтапно, Александр Григорьевич.
Дмитрий Шабар, генеральный директор «Минскоблагросервиса»:
В 2021 году это все создалось.
Александр Лукашенко:
Что значит забираем? Откуда?
Александр Турчин:
Забираем колхоз к себе, он же присоединяет колхоз к себе.
Александр Лукашенко:
А на этих площадях 8 800 ты не планируешь животноводство?
Дмитрий Шабар:
Еще не рассматривал пока.
Александр Лукашенко:
Ну так надо рассматривать. Да, надо начинать с малого, но надо видеть перспективу. Там, в углу этом медвежьем, ты поставишь комплекс, где-то еще, может, даже и три комплекса, а молоко сейчас выгодно. Шлейф говядины будет.
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