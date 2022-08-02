«Молоко сейчас выгодно. Шлейф говядины будет». Что Лукашенко предложил гендиректору «Минскоблагросервиса»?

Новости Беларуси. Создавать успешные новые хозяйства с учетом современных подходов на базе неперспективных – одно из главных поручений, которое 2 августа дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Качество и дисциплина – главные требования Президента к специалистам любой отрасли. В сельском хозяйстве это более чем обязательное условие, особенно сейчас, ввиду угроз на мировом продовольственном рынке. Инспекция сельхозорганизаций, да еще и в разгар уборочной – традиционное мероприятие в летнем графике главы государства.

Глава государства рынки нашел. Теперь аграриям надо шевелиться. С 20 августа уже сев рапса и озимого ячменя. Дальше – поднятие зяби. Да, мы в клубе молочных держав мира, но потенциал в животноводстве огромен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Животноводства нет вообще. Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Вообще нет. Это только в этом году мы забираем животноводство, поэтапно, Александр Григорьевич. Дмитрий Шабар, генеральный директор «Минскоблагросервиса»:

В 2021 году это все создалось. Александр Лукашенко:

Что значит забираем? Откуда?