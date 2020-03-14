Молодёжь БРСМ зарабатывает на памятник герою ВОВ Александру Кирсанову

Полководец воевал под Сталинградом, освобождал Беларусь. В мирной жизни он был проректором БГУ. Но время и вандалы разрушили некрополь героя.

Восстановлением памятника и памяти занялись активисты. Студенты вузов и учащиеся колледжей в течение месяца по выходным готовы работать, чтобы скопить 5 000 рублей. Именно столько понадобится, чтобы отреставрировать могилу героя. Инициатива принадлежит столичному комитету БРСМ. Союз молодежи поддержали градоначальники. Нужную сумму можно было бы найти в бюджете Минска, но вот у денег, заработанных потомками победителей, совсем иная цена.

Когда встал вопрос, кому пойти, я посчитал что нужно съездить. Так сказать, отдать долг дедам, которые воевали за нас. Пойти поработать, чтобы восстановить памятник, который разрушили.

Люди работают на заводе. У них и так хватает дел. А мы хоть как-то поможем, приберем их территорию.

Идею современных Павлов Корчагиных поддержали и в метрополитене. Завод ЖБК метростроя решил обеспечить молодежь работой и перечислить необходимую сумму на восстановление памятника. Конечно, заливать бетонные конструкции добровольцам вряд ли доверят, а вот навести порядок на огромном промышленном объекте – пожалуйста. Работа пыльная, но именно с такого похода и начинается акция «Беларусь помнит». Дело не во флешмобе с транспарантами, а в отношении к историческому наследию.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского горкома БРСМ:

Ищем такие объекты, ищем такие памятники, куда необходимо направить в том числе силы молодежи. Ну и самое главное – рассказать молодежи об этих героях. О тех людях, которые подарили нам возможность трудиться, работать, развиваться и просто жить в родной Беларуси.

В добровольцы записались 400 человек. В списки попали не все, а только те, кому больше 18 лет.