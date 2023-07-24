Молодые предприниматели из России проводят переговоры с белорусами. Какие контракты планируют заключить?

Новости Беларуси. Молодые предприниматели из России ищут бизнес-партнеров в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни в Минске работают представители нескольких компаний. В планах заключить контракты в области сельского хозяйства, туризма, общепита и информационных технологий.

Бизнес-миссия продлится до конца недели. За это время российские предприниматели изучат особенности законодательства и налоговой политики Беларуси, а также проведут переговоры с некоторыми потенциальными партнерами. В центре повышенного внимания оздоровительный туризм и IT-направление.

Виктор Доронкевич, руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в Беларуси:

Молодежь, соответственно, как наиболее активная часть нашего общества здесь в первую очередь ищет партнерство. Белорусские компании выходят к нам с соответствующим запросом на поиск партнеров в Российской Федерации. Мы видим существенное увеличение взаимного интереса к развитию сотрудничества. Ну, и весь инструментарий РЭЦ предоставляет эти возможности по нефинансовой поддержке, по страхованию рисков в экспортных контрактах от имени ЭКСАР. По финансированию взаимных проектов, торговых проектов, производственных проектов от имени «Российского экспортного банка».

Артем Ипатьев, первый заместитель директора «Росмолодежь. Бизнес»:

Мы надеемся на подписание контрактов. Ребята, которые привезли наиболее релевантный для бизнесов, которые активно развиваются внутри республики. Нам кажется, ребята, которые приехали, найдут свою нишу, своего покупателя на территории. Благодаря развитию наших экономических связей.