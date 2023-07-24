Прямой эфир

Молодые предприниматели из России проводят переговоры с белорусами. Какие контракты планируют заключить?

24 июля 2023 16:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Молодые предприниматели из России ищут бизнес-партнеров в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни в Минске работают представители нескольких компаний. В планах заключить контракты в области сельского хозяйства, туризма, общепита и информационных технологий.

Молодые предприниматели из России проводят переговоры с белорусами. Какие контракты планируют заключить?-1

Бизнес-миссия продлится до конца недели. За это время российские предприниматели изучат особенности законодательства и налоговой политики Беларуси, а также проведут переговоры с некоторыми потенциальными партнерами. В центре повышенного внимания оздоровительный туризм и IT-направление.

Молодые предприниматели из России проводят переговоры с белорусами. Какие контракты планируют заключить?-4

Виктор Доронкевич, руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в Беларуси:
Молодежь, соответственно, как наиболее активная часть нашего общества здесь в первую очередь ищет партнерство. Белорусские компании выходят к нам с соответствующим запросом на поиск партнеров в Российской Федерации. Мы видим существенное увеличение взаимного интереса к развитию сотрудничества. Ну, и весь инструментарий РЭЦ предоставляет эти возможности по нефинансовой поддержке, по страхованию рисков в экспортных контрактах от имени ЭКСАР. По финансированию взаимных проектов, торговых проектов, производственных проектов от имени «Российского экспортного банка».

Молодые предприниматели из России проводят переговоры с белорусами. Какие контракты планируют заключить?-7

Артем Ипатьев, первый заместитель директора «Росмолодежь. Бизнес»:
Мы надеемся на подписание контрактов. Ребята, которые привезли наиболее релевантный для бизнесов, которые активно развиваются внутри республики. Нам кажется, ребята, которые приехали, найдут свою нишу, своего покупателя на территории. Благодаря развитию наших экономических связей.

Молодые предприниматели из России проводят переговоры с белорусами. Какие контракты планируют заключить?-10

Заявки на участие в проекте подали почти 70 компаний, что говорит о высокой заинтересованности в развитии бизнеса в Беларуси.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко подписал Указ – государство получает исключительное право на инкассацию и перевозку наличных
24 июля 2023 16:44

Лукашенко подписал Указ – государство получает исключительное право на инкассацию и перевозку наличных

Лукашенко и Путин посетили монастырь на острове Валаам в Ладожском озере
24 июля 2023 16:28

Лукашенко и Путин посетили монастырь на острове Валаам в Ладожском озере

«Все остаются довольны». Что предлагает государство инициативным и безработным?
24 июля 2023 16:03

«Все остаются довольны». Что предлагает государство инициативным и безработным?