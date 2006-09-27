Молодые педагоги приступили к работе. По распределению

Более 90% специалистов, которые обучались на бюджетной основе, прибыли к местам работы. Семь с половиной тысяч молодых учителей пришли в общеобразовательные учреждения, более 6 тыс. свою трудовую деятельность начали в сельских школах. Около 10% выпускников ежегодно по различным причинам получают свободный диплом. Это - жены военнослужащих, беременные женщины, молодые люди, призванные служить в армию. Кроме того, с каждым годом все больше студентов-платников, которые подают заявки на предоставление первого рабочего места. Проблемы с трудоустройством в основном возникают у тех, кто получил гуманитарные специальности, а также у педагогов начальных классов. При этом не полностью удовлетворяются заявки управлений образования на учителей математики, физики и информатики. Тем временем, в белорусских школах - дефицит мужчин-преподавателей. Сегодня представители сильного пола составляют лишь 10% педагогов. И у школьников они пользуются заслуженным авторитетом. В Министерстве образования это хорошо понимают. И думают над тем, чтобы решить проблему.