Молодые люди пришли к редакции газеты «Народная воля», чтобы освежить память журналистов о Великой Отечественной войне

Накануне в печать вышли статьи, рассказывающие о деятельности партизан в весьма своеобразном ракурсе.

Якобы в период Великой Отечественной подпольщики воевали не только с оккупантами, но и с местными жителями. В ответ на публикации корреспондентам «Народной воли» вручили на память книгу «Память», описывающую события той Войны в подлинном историческом ракурсе.

Минчанин:

Мы не согласны с тем, что сегодня оскорбляют наших ветеранов, которые, безусловно, не заслужили этого. Хотим освежить память этих дельцов, которые пытаются фальсифицировать историю. Пусть они посмотрят, сколько здесь имен, героев, которые воевали и сражались за нашу Родину — вот этих людей нужно прославлять.

Елена Ходыко, первый секретарь минского городского комитета БРСМ:

Якобы партизаны грабили мирных жителей, убивали их, издевались над ними. Мой прадед был партизаном, и мне обидно, что сегодня, когда его рядом нет, его память вот таким образом калечат.