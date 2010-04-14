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Молодые люди пришли к редакции газеты «Народная воля», чтобы освежить память журналистов о Великой Отечественной войне

14 апреля 2010 13:52
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Накануне в печать вышли статьи, рассказывающие о деятельности партизан в весьма своеобразном ракурсе.

Якобы в период Великой Отечественной подпольщики  воевали не только с оккупантами, но и с местными жителями. В ответ на публикации корреспондентам «Народной воли» вручили на память книгу «Память», описывающую события той Войны в подлинном историческом ракурсе.  

Минчанин:
Мы не согласны с тем, что сегодня оскорбляют наших ветеранов, которые, безусловно, не заслужили этого. Хотим освежить память этих дельцов, которые пытаются фальсифицировать историю. Пусть они посмотрят, сколько здесь имен, героев, которые воевали и сражались за нашу Родину — вот этих людей нужно прославлять.

Елена Ходыко, первый секретарь минского городского комитета БРСМ:
Якобы партизаны грабили мирных жителей, убивали их, издевались над ними. Мой прадед был партизаном, и мне обидно, что сегодня, когда его рядом нет, его память вот таким образом калечат.

# общество # происшествия

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