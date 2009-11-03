Молодые латвийские мужчины готовы продавать собственные органы

В период экономического кризиса жители Латвии готовы заработать деньги любым способом, даже путем размещения объявлений о продаже собственных органов.

На портале Zip.lv опубликовано несколько объявлений, в которых молодые мужчины предлагают свои почки для трансплантации. Цены колеблются от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч латов, передает «Росбалт» со ссылкой на Mixnews.

К примеру, молодой человек по имени Каспарс готов продать свою почку за 5 тыс. латов. Он пояснил, что имеет большие задолженности, остался без работы, а в ближайшее время потеряет квартиру. Поэтому он пытается заработать деньги таким способом.

По его словам, некая женщина уже заинтересовалась покупкой почки. Однако, как выяснилось, их группы крови различаются, поэтому сделка не состоялась.

Другой молодой человек в возрасте 18 лет хочет получить за почку 50 тыс. латов. Андрей пояснил, что ему очень нужны деньги для оплаты счетов и того, чтобы «можно было какое-то время жить, а не существовать в это сложное время».

В свою очередь, в Латвийском трансплантационном центре рассказали, что люди могут предлагать в Интернете что угодно, однако медучреждение не занимается такими вещами. В Латвии купить или продать почку невозможно.