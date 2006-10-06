Молодому пополнению полка милиции специального назначения вручили табельное оружие

Белорусские архивисты отметили свой профессиональный праздник

В нашей стране таких специалистов около полутора тысяч. И по сути их можно назвать хранителями истории. В отечественных архивах сегодня хранится более 12 миллионов документов, из них почти 250 тысяч - особо ценные.