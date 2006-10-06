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Молодому пополнению полка милиции специального назначения вручили табельное оружие

06 октября 2006 14:37
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Церемония проходила в музее министерства внутренних дел. Уже совсем скоро эти парни выйдут на охрану общественного порядка столицы.Двенадцать новобранцев после профессионального отбора заслужили право на ношение пистолета <Макарова>. Основная задача подразделения, это охрана общественного порядка на улицах города. А главное оружие, считают сотрудники милиции - это внимательность и корректное обращение с гражданами.
# общество

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