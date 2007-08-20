Молодой взгляд на общемировые проблемы

В Минске начинаются занятия в Летней школе-2007 на тему "Миграция и интеграция в Европе". Молодежь обсудит эти проблемы в общеевропейском контексте. К участию в проекте приглашены, прежде всего, студенты и молодые специалисты - экономисты, политологи, социологи и культурологи. С докладами перед ними выступят эксперты, планируется проведение семинаров и презентаций.

Тема миграции сегодня - одна из центральных проблем в современном мире. Участники проекта ознакомятся с процессом перемещения иммигрантов и регулирования их положения в обществе.

Напомним, первая Летняя школа на тему "Диалог европейских культур" состоялась в августе прошлого года.