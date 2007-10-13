Молодой лес руками молодёжи

Лесхозы Беларуси приступили к осенним посадкам новых лесов. Молодой лес будет посажен на площади 5676 гектаров.

Самый большой объем работ нынешней осенью предстоит выполнить в Могилевской и Гомельской областях, где нужно посадить лес соответственно на 1731 и 1802 гектара. На Гомельщине своим старшим коллегам помогают юные лесоводы.

В Грабовском лесничестве жаркая пора. Основная задача посадить молодняк и подготовить место для весенних посадок. Сейчас погода благоприятствует работам. Однако не мало сил брошено на ликвидацию летних капризов природы.

Очистить делянки от упавших деревьев необходимо до весны, когда производится основная посадка нового леса. Теперь же, осенью, нехватку рабочих рук восполняют школьные лесничества.

Десятки юношей и девушек в эти осенние дни сменили ручки и карандаши на Мечи Колесова. Осознание важности выполняемых работ, и знание технологии посадки молодого леса не вызывают сомнения.

Результатами работы молодого поколения в лесничестве довольны. Этой осенью они уже посадили 35 гектаров леса, в ближайшие дни сделают столько же. Всего в этом году лесов в Беларуси станет больше на 45 тысяч гектаров. Ежегодный прирост площадей в лесном хозяйстве - уже стал устойчивой тенденцией.

