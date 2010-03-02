Молодой человек беспричинно кинулся с ножом на случайного водителя в Минске

Центральным РУВД в отношении 19-летнего жителя Минской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Хулиганство»).

Средь бела дня, совершав променад по столичным улицам, житель Пуховичей совершил мягко говоря, странный поступок. Молодой человек подбежал к непонятно почему непонравившейся ему машине, открыл дверцу и со словами «Мне конец и тебе конец» замахнулся ножом на недоумевающего водителя. К счастью в последний момент тот успел перехватить удар нападавшего, благодаря чему отделался незначительными ранами пальца руки…

В Центральном РУВД мотивы столь неординарного поступка парень так и не смог сколь-нибудь понятно объяснить. Лишь говорил, что нож забыл выложить из кармана куртки после проведения ремонта в собственном гараже.

Проводя разбирательство, милиционеры сначала основной причиной столь неадекватного поведения посчитали изрядное подпитие злоумышленника (как показала экспертиза – 2,46 промилле). А затем при установлении личности выяснилась еще несколько примечательных деталей.

Дело в том, что задержанный, несмотря еще на столь молодой возраст, уже имел дело с врачами-наркологами. Медики с учетом его психофизических особенностей дали весьма однозначные рекомендации: употребление спиртных напитков недопустимо.

К тому же стало известно еще и то, что наш «герой» уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, причем именно с применением ножа. Тогда судом за данное преступление он был приговорен к четырем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на два года. Теперь срок наказания должен быть гораздо выше, сообщает ГУВД Мингорисполкома.