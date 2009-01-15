Молодое пополнение белорусских армейцев сегодня отправится в войска

В том числе и на границу. Всего до 31-го января вооруженные силы страны пополнят около 10-ти тысяч новобранцев.

Уже сегодня из Минска и областей к месту службы прибудут более полутора тысяч человек. Отметим, в нынешнюю призывную кампанию в Беларуси предоставлено более 38-ми тысяч отсрочек от службы. 80% из которых – для продолжения образования. В соответствии с законом ее получили также те, в чьей семье ожидают ребенка, граждане из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Многие призывники придут в вооруженные силы уже подготовленными специалистами. Накануне несколько сот человек освоили профессии водителя и радиотелеграфиста в учебных центрах ДОСААФ. Особое внимание Министерство обороны уделяет здоровью нового пополнения. Каждый военнослужащий пройдет в части дополнительное медобследование. Медработники будут также контролировать физические нагрузки и следить за адаптацией новобранцев.