"Молодое бабье лето" не спешит в Беларусь

По народному календарю оно должно начаться уже сегодня, после Успения.

В эту пору солнце как бы начинает "засыпать", нередко случаются холодные рассветы, а ясными днями летит тонкая паутина. Согласно народным приметам, если на "молодое" бабье лето сильный ветер, то и настоящее бабье лето, которое начнется 14-го сентября, будет ненастным. Если появится радуга – будет затяжная и теплая осень. Но, похоже, сегодня радуги не будет.

В старину в дни молодого бабьего лета начинали солить огурцы и следовали обычаю мириться и улаживать все конфликты. И хотя по наблюдениям синоптиков, каждый седьмой год мощные атлантические циклоны не пускают молодое лето в Беларусь, осенью 66-го года было целых три бабьих лета: одно в сентябре и два в октябре.

