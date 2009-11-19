Молодежью в нашей стране принято считать людей от 14 лет до 31 года

Парламентарии одобрили законопроект «Об основах государственной молодежной политики».

Согласно новому документу, молодежью в нашей стране принято считать людей от14 лет до 31 года. Ранее нижней возрастной границы не было.

Законопроект также вводит такие понятия как «молодая семья», «молодой гражданин» и «студенческий отряд». Оговорены вопросы развития волонтерского движения и создания центров по работе с талантливой молодежью. И в скором времени в организациях появится новая должность — специалист по работе с молодыми.

К слову, подобный законопроект Беларусь принимает первой из стран СНГ.

Антонина Морова, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Каждый четвертый в нашей стране — молодой человек. 2,6 миллионов человек в нашей стране — это молодежь. Поэтому это реальная активная сила. И сейчас мы много говорим о том, что молодежь должна быть инновационно-креативной. Этот проект закона направлен на то, чтобы еще больше активизировать работу и молодежи, и с молодежью.