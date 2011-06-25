Молодежный танцевальный марафон «Огонь танца-2011» в Минске

В минском парке Горького зажигают финалисты молодежного танцевального марафона «Огонь танца-2011».

Его участники – лучшие исполнители современных направлений хип-хопа и брейк-данса. Победители получат возможность показать свое мастерство на «Славянском базаре» в Витебске, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Зрители:

Такие мероприятия поднимают настроение.

Здесь очень талантливая молодежь, которая умеет танцевать. Им надо соревноваться, чтобы знать, кто среди них лучший.

Александр Шелег, исполняющий обязанности второго секретаря Минского городского комитета БРСМ:

Современное направление танцев – это всегда какое-то зажигательное действие, ритм, хорошее настроение. Поэтому отсюда такое название конкурса.