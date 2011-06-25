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Молодежный танцевальный марафон «Огонь танца-2011» в Минске

25 июня 2011 17:12
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В минском парке Горького зажигают финалисты молодежного танцевального марафона «Огонь танца-2011».

Его участники – лучшие исполнители современных направлений  хип-хопа и брейк-данса. Победители получат  возможность показать свое мастерство на «Славянском базаре» в Витебске, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Зрители:
Такие мероприятия поднимают настроение.

Здесь очень талантливая молодежь, которая умеет танцевать. Им надо соревноваться, чтобы знать, кто среди них лучший.

Александр Шелег, исполняющий обязанности второго секретаря Минского городского комитета БРСМ:
Современное направление танцев – это всегда какое-то зажигательное действие, ритм, хорошее настроение. Поэтому отсюда такое название конкурса.

Молодежный танцевальный марафон «Огонь танца-2011» в Минске

Молодежный танцевальный марафон «Огонь танца-2011» в Минске

Молодежный танцевальный марафон «Огонь танца-2011» в Минске

Молодежный танцевальный марафон «Огонь танца-2011» в Минске

Молодежный танцевальный марафон «Огонь танца-2011» в Минске

# общество # Фотофакт

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