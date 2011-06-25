Молодежный танцевальный марафон «Огонь танца-2011» в Минске

Его участники – лучшие исполнители современных направлений хип-хопа и брейк-данса. Победители получат возможность показать свое мастерство на «Славянском базаре» в Витебске, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Зрители:
Такие мероприятия поднимают настроение.
Здесь очень талантливая молодежь, которая умеет танцевать. Им надо соревноваться, чтобы знать, кто среди них лучший.
Александр Шелег, исполняющий обязанности второго секретаря Минского городского комитета БРСМ:
Современное направление танцев – это всегда какое-то зажигательное действие, ритм, хорошее настроение. Поэтому отсюда такое название конкурса.