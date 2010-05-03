Молодежный марафон «65!» финиширует сегодня на Кургане Славы

На торжественный митинг приглашены ветераны Великой Отечественной войны, молодежь, почетные гости и военнослужащие Военной академии.

Марафон стартовал в Минске 28 апреля с площади Победы. За 6 дней в акции приняли участие более 100 тысяч человек. Позади — 3 тысячи километров.

Марафонцы пронесли Факел памяти, зажженный от Вечного огня, по местам боевой и партизанской славы Витебщины, Могилевщины, Гомельщины, Брестчины и Гродненщины, возложили венки к памятникам и мемориалам, почтили минутой молчания память погибших.

На памятных местах участники акции во всех регионах собирали землю с полей боев в специальную капсулу, которую передадут музею Великой Отечественной войны для закладки в основание нового здания музея. Его строительство началось в Минске накануне юбилея Победы.