Молодежный форум «Сделай свой выбор» объединил самые популярные молодежные направления на 20 площадках

«В 90 лет все только начинается» — эта фраза не раз звучала на неделе, когда белорусский комсомол отпраздновал 90-летие. Правопреемник комсомольской организации — Белорусский республиканский союз молодежи — по случаю праздника провел форум «Сделай свой выбор».

Это не обычный торжественный концерт, а настоящая тусовка по интересам. В Футбольном манеже собрались и комсомольцы с опытом, и совсем свежее пополнение организации, которое от комсомольской истории взяло все лучшее и доброе.

Новое — хорошо забытое старое. Хорошо забытое старое — это не про участников этого марафона. Пробег в стиле ретро в знак поддержки ретро-движения возрастом 90 лет. Винтажные авто и винтажный комсомол. И хотя в свое время они вряд ли встречались, но на этот раз повод познакомиться поближе нашелся.

В поддержку молодежного движения раритетный кортеж проследовал к следующему пункту, ярко объявив всему городу, что скоро начнется что-то крайне масштабное.

На пяти тысячах квадратных метров развернулось не просто нечто масштабное. Целый день в Футбольном манеже кружился водоворот событий, которые творит самая большая молодежная организация страны. БРСМ отмечает юбилей ВЛКСМБ. И делает это, в хорошем смысле, с оглядкой на прошлое.

Выставки с комсомольской атрибутикой и песни у пионерского костра, бумажная мозаика с изображением современной Беларуси.

«С чего начинается родина?» — ответить на этот риторический вопрос решили, собрав страну в буквальном смысле по частицам. Идея пришлась по вкусу всем, кому не чужд патриотизм и сегодня.

Наталья Долматова, заведующая отделом центрального комитета БРСМ:

Самое главное — это, конечно, карта Беларуси, потому что каждый из нас патриот. Мы любим свою Родину и должны не только любить, но и знать ее традиции, историю и, естественно, каждый кусочек — географию.

Кстати, в Беларуси будут проводить турниры по сбору пазлов с изображением карты Беларуси, организатор — БРСМ.

С оглядкой на прошлое — в будущее. Формат, который выбран для празднования комсомола, старомодным отнюдь не назовешь. Самые популярные молодежные направления на 20 площадках. Мимо единственного в стране поющего и танцующего автомобиля ни один тинэйджер равнодушно не пройдет.

А вот танцующее поколение «би-бойз» и «би-герлз». Брейк переводится как «ломать». Вот он и ломает все предыдущие взгляды и стереотипы на танцевальные движения. В батле, то есть в танцевальном сражении, собрались 8 команд со всей страны, чтобы показать, кто самый «да буги крю».

Пока одни крутились сами, другие крутили педали на велосипедах. Трюки на специальных трамплинах, прыжки на одном колесе... А те, кто предпочел набирать скорость иначе, выбрал скейт-борт или роликовые коньки. К слову, на них же можно играть и в хоккей, причем даже не обязательно искать шайбу — подойдет и теннисный мяч. А вот к футбольным голам здесь подошли более традиционно.

Разрывать железо как бумагу, ломать гвозди как спички, а лучше — плести из них косички — вот она, комсомольская натренированность. Кирилл Шимко — многократный герой книги рекордов Гиннеса на празднике показал, какова она, сила любви к жизни, открыв в рамках форума проект «Я люблю тебя, жизнь!».

Мастер-класс по сбору и разбору автомата Калашникова, уроки самообороны, рыцарский турнир… Так можно продолжать долго. На одной большой площадке собрали много маленьких. Каждая площадка честно боролась за внимание каждого гостя форума. С этим расчетом организаторы дали зрителям возможность проголосовать, какая из многих — самая лучшая.

Какое количество людей собрал нынешний форум, не берется ответить ни один организатор. Проект можно смело назвать «мультипроектом», который объял интересы очень многих. Творчество, спорт, благотворительность, автомобили, наконец — сфер десятки. И за какую из них отдать свой голос — право выбора каждого.

Александра Кулакова, Екатерина Ручкина, Игорь Пучков на неделе оценили значимость масштабной молодежной акции.