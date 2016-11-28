Молодежный батл: в Минске выбрали студентов года

Новости Беларуси. В Минске прошел городской этап республиканского конкурса «Студент года». За почетное звание сразились представители 12 вузов. Будущие педагоги, спасатели, управленцы и медики показали мастерство и находчивость в творчестве, учебе, науке и спорте. Ораторское мастерство и защиту проектов оценило профессиональное жюри.

Пальму первенства разделили студенты сразу 4 вузов. Они и представят столицу на республиканском конкурсе, который пройдет в декабре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.