Молодежная сборная Беларуси по футболу завоевала путевку на Олимпиаду-2012 в Лондон

Это стало известно по итогам матча за третье место на молодежном чемпионате Европы в Дании. Белорусские футболисты обыграли сборную Чехии со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 89-й минуте защитником Егором Филипенко.

Первую в истории белоруского футбола путевку на Олимпийские игры в решающем матче добывали следующие игроки: Гутор; Матвейчик (Поляков, 76), Политевич, Филипенко, Веретило, Перепечко (Бага, 34), Сиваков, Драгун, Нехайчик, Воронков, Скавыш (Рекиш,87).

По ходу матче чешские футболисты даже остались в меньшинстве. За игру рукой вторую желтую карточку получил Ваха.

До этого из представителей игровых видов спорта только баскетболистки женской сборной Беларуси добивались права выступать на Олимпийских играх. Они заняли 6-е место в Пекине-2008, сообщает ctv.by.

Белорусскую молодежную сборную по футболу с завоеванием третьего места на чемпионате Европы в Дании и путевки на Олимпийские игры-2012 в Лондоне поздравил Президент Александр Лукашенко.